Cesta de compras no RJ sobe 5,53% em 2003 A cesta média de compras consumida pela população do Rio de Janeiro encerrou o ano passado custando R$ 292,49, com aumento acumulado de 5,53% ante o ano anterior, segundo divulgou hoje o Instituto Fecomércio-RJ. Segundo a pesquisa, que analisa a variação de preços de 39 produtos, as famílias mais afetadas pelos aumentos de preços foram as que ganham acima de 30 salários mínimos, cuja cesta encareceu 6,23% no acumulado do ano. As famílias com rendimento entre dois e três salários foram as menos prejudicadas, aumentando seus custos em 4,76%. Em dezembro, ainda segundo a pesquisa, a cesta subiu 0,22% em relação a novembro.