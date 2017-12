Cesta de compras no RJ subiu 1,54% em janeiro O custo das cestas de compras consumidas pelas famílias do Rio de Janeiro registrou alta média de 1,54% em janeiro ante dezembro, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Fecomércio-RJ. Com o aumento, o custo médio da cesta passou para R$ 299,53. Em dezembro, as cestas tinham ficado 0,96% mais caras, em média, em relação a novembro. A entressafra de alguns produtos foi o principal fator responsável pela alta da cesta em janeiro. Os produtos que mais encareceram ante dezembro foram banana prata (41,84%), cenoura (25,76%) e batata (16,56%). A queda mais acentuada ocorreu em papel higiênico (- 4,99%). Segundo o Instituto Fecomércio, para o levantamento são coletados preços de 32 produtos de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda. Nos últimos 12 meses até janeiro, o custo da cesta de compras registrou aumento médio de 2,54%.