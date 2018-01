Cesta de compras sobe 0,07% em setembro, no Rio de Janeiro O custo da cesta de compras na cidade do Rio de Janeiro subiu 0,07% em setembro, ante queda de 2,19% em agosto. A informação foi divulgada pelo Instituto Fecomércio-RJ, que divulgou hoje pesquisa sobre o tema. De acordo com o instituto, o valor da cesta, de agosto para setembro, passou de R$ 296,55 para R$ 296,75. Em setembro, os produtos que registraram alta expressiva de preços foram maçã (9,37%), frango (5,01%) e sabão em pó (4,11%). Em contrapartida, houve quedas de preços em batata (-17,13%), tomate (-8,60%) e ovo (-7,99%). Na análise por faixas de renda, entre as pessoas que ganham até oito salários mínimos, foi registrado recuo de 0,12% no custo da cesta, no mês passado. Já para as que estão acima dessa faixa de renda, o custo da cesta subiu 0,21% em setembro. O instituto informou ainda que, desde o início do ano até setembro, o custo da cesta acumula queda de 0,93%. Em 12 meses até setembro, a redução média acumulada no custo da cesta é de 2,75%. "Em ambos os casos, a redução nos gastos atingiu todas as faixas de rendimento familiar", detalhou a entidade. A pesquisa reflete as variações de preços dos 39 produtos que mais pesam no orçamento, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.