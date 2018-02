Cesta de compras sobe 0,09% no Rio O custo da cesta de compras no município do Rio de Janeiro subiu 0,09% na segunda semana de setembro (entre os dias 9 a 15 de setembro), atingindo valor de R$ 284,63, segundo informou há pouco o Instituto Fecomercio-RJ, que divulgou nesta quinta-feira pesquisa sobre o tema. Na primeira semana de setembro, o custo da cesta registrou queda de 0,16%. Ainda de acordo com o instituto, o tomate foi o produto que apresentou a maior alta de preços na segunda semana de setembro, de 6,66%. No mesmo período, outras elevações de preços puxaram para cima o custo da cesta, como as de carne bovina de segunda (+1,56%), laranja pêra (+1,36%) e alface (+1,30%). Em contrapartida, houve quedas de preços em cebola (-4,42%), banana prata (-3,97%) e cebola (-3,27%). Segundo o instituto, na análise mensal, período que vai de 17 de agosto e 15 de setembro, houve alta de 0,27% no custo da cesta de compras. No âmbito da análise mensal, os aumentos de preços que impulsionaram esse resultado foram os de carne seca (+12,83%), desodorante (+7,92%) e queijo prato (+6,24%). No mesmo período, também foram registradas quedas expressivas como as de cebola (-22,79%) e a banana prata (-15,89%). No acumulado do ano, o custo da cesta de compras acumula queda de 6,57%. Nos últimos 12 meses até a Segunda semana de setembro, o custo da cesta acumula queda de 3,87%. A pesquisa reflete as variações de preços dos 39 itens, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.