Cesta de petróleo atingiu ontem maior cotação em 2 anos A cesta dos sete tipos de petróleo cru da Opep atingiu ontem o maior preço em dois anos, em US$ 29,56 o barril. O preço está acima do teto da banda de variação estabelecida pela Opep pelo quarto dia consecutivo. Segundo o mecanismo de preço de banda criado pela Opep, o grupo deve elevar a produção em 500 mil barris diários se o preços permanecer acima de US$ 28 o barril por 20 dias de pregão consecutivos; reduzir a produção no mesmo montante se o preço cair abaixo de US$ 22 o barril por dez dias consecutivos.