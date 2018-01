Cestas de natal são opção de presente No final do ano, uma boa dica para presentear amigos e familiares são as cestas de natal. Trata-se de uma alternativa bastante atrativa por oferecer preços bem variados e também por permitir ao próprio interessado a possibilidade de montar o presente, dando um toque especial personalizado. Quem optar pela comodidade, pode encomendar uma cesta de natal nas lojas especializadas e também em supermercados que oferecem o serviço. Na loja virtual do Pão de Açúcar, os consumidores podem encontrar cestas com preços a partir de R$ 16,50. A cesta mais cara oferecida é a Cesta de Natal Importada Ouro, que custa R$ 213,00. A loja também oferece um kit de Natal Importando, que custa R$ 12,80. Os interessados devem acessa o site (veja link abaixo) para fazer as encomendas. Para um paladar mais requintado, o Emporio Santa Maria prepara sofisticadas cestas de natal. Vinhos, patês, antepastos, champagnes, geléias, azeites, biscoitos, chocolates, chás, cafés, panetones, lentilhas, nozes, pistaches e uma diversidade de produtos vindos dos Estados Unidos e Europa, além dos brasileiros, podem ser encontrados nas cestas confeccionadas pela loja. Além dos 13 tipos de cestas já preparadas, se o cliente preferir, poderá montar a sua própria cesta. Os preços começam em R$ 135,00. A encomendas podem ser feitas nas próprias lojas (veja endereços abaixo), pelo telefone (011- 4613-3333) ou pela Internet (veja link abaixo). Já a Chocolates Kopenhagen traz cestas tradicionais com preços a partir de R$ 102,00. Para os mais preocupados com as calorias a mais neste final de ano, a loja tem também a opção da Cesta Diet, que custa R$ 70,00. Os panetones de chocolate, frutas e o misto de R$ 600g custam R$ 13,00. Quem pretende personalizar o presente, pode fazer a sua própria cesta. Neste caso, uma pesquisa de preços dos itens básicos como panetone, frutas secas, nozes, avelã, castanha do caju e bebidas (vinho e champanhe) é fundamental. A vantagem, neste caso, é adequar o presente ao orçamento, podendo mesclar produtos nacionais com importados e também acrescentar enfeites particulares que darão um toque especial. Dicas Para quem optar pela encomenda de cestas, algumas dicas são importantes antes de fechar o negócio. O consumidor deve se informar sobre a cobrança da taxa de entrega. Caso não seja gratuita, as lojas costumam ter um preço fixo por região ou cobrar de acordo com o valor final do produto a ser entregue. Outra questão importante e que também é alvo de muitas reclamações por parte dos consumidores é o prazo de entrega. No caso das cestas de Natal, a encomenda deve chegar antes do dia 24 de dezembro. Para quem for montar sua própria cesta, não esquecer de verificar o prazo de validade dos itens selecionados. Empório Santa Maria - Av. Cidade Jardim, 790 - tel.: 3816-4344 Kopenhagen - Loja de Pinheiros - Rua Teodoro Sampaio, 2067; Centro - Rua barão de Itapetininga, 92