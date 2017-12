Ceterp: ações com preço da oferta pública O vice-presidente de finanças do Grupo Telefónica no Brasil, Gilmar Camurra, afirmou que os acionistas da Ceterp terão direito de vender suas ações ao controlador pelo mesmo valor da oferta pública de fechamento de capital, realizada em outubro, segundo a instrução no. 229 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta foi realizada ao valor de R$ 14,26. Agora, com a incorporação da Ceterp, os acionistas da empresa terão direito de retirada a R$ 10,90, valor inferior ao da oferta. "Só exercerá a retirada quem errar", afirmou. Também não deve haver a opção pela troca por ações da Telesp, já que a relação resultado em preço inferior ao da oferta. Segundo ele, será assegurado aos acionistas o direito da venda pelo valor da oferta, de R$ 14,26, corrigidos monetariamente. O vice-presidente esclareceu que a empresa teve de oferecer o direito de retirada por conta da exigência da legislação. Camurra lembrou que a incorporação da Ceterp pela Telesp já havia sido informada no fato relevante que anunciou o fechamento de capital da empresa.