Cetip funciona até as 21 horas Em decorrência do início do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos (Cetip) está aberta e vai funcionar nesta segunda-feira até às 21h (em vez de às 18h30, como normalmente). O superintendente-geral da instituição, Paulo Roberto Mendonça, disse nesta segunda-feira à noite à Agência Estado que as instituições fecharam a maior parte das operações com a Cetip à tarde, em vez de até às 13h, como é usual. A Cetip teve 125 operações no valor total de R$ 3,5 bilhões na janela de liquidação diferida pelo líquido (LDL), que fecha às 13h e, nesta segunda, fechou às 13h15. ?Normalmente, as operações nessa janela somam R$ 9 bilhões?, disse Mendonça. À tarde, foram realizadas 254 operações com valor total também de R$ 3,5 bilhões. ?Essa migração das operações da janela LDL para a janela do bruto deve voltar ao normal com o tempo. Acho que foi só porque o SPB está começando?, disse Mendonça. ?Este primeiro dia foi sacrificado, mas entre mortos e feridos se salvaram todos?, afirmou. Ele observou que os negócios de DI ocorrem pela Cetip, que, até por isso, é a última a fechar operações. Leia no especial: "Seu dinheiro vai circular mais rápido"