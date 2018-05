Cetip: Venda de auto leve chega a 1 milhão de unidades

De janeiro a junho, foram financiados 3,2 milhões de veículos, entre automóveis de passeio, motos e veículos pesados, uma queda de 3% em comparação ao ano anterior, conforme a Cetip. Apesar da queda no volume financiado, houve um salto de 17% nas concessões de crédito no primeiro semestre, que atingiram R$ 102,4 bilhões. Estão contempladas as modalidades de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), Leasing e Consórcio.

O tíquete médio dos financiamentos subiu de R$ 24,8 mil, em junho de 2012, para R$ 25,6 mil no mesmo mês desse ano. Em junho foram financiadas 84 mil motos novas, registrando um aumento de 1% em comparação com igual intervalo do ano passado.