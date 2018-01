CGCE apresentará proposta para bônus O ministro de Minas e Energia, José Jorge, informou que na reunião de ontem à noite da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGCE) foram fechadas algumas propostas que serão apresentadas hoje ao presidente Fernando Henrique Cardoso para o pagamento de bônus aos consumidores que gastam entre 100 kWh e 200 kWh e que economizaram energia além da meta. Segundo o ministro, o presidente é que deverá decidir qual será a melhor alternativa para pagamento do bônus. O secretário de Energia do Estado de São Paulo, Mauro Arce, que também integra a Câmara, afirmou que se houver necessidade o Tesouro Nacional poderá bancar o pagamento do bônus para essa faixa de consumo. De acordo com Arce, no primeiro mês de faturamento, após a implantação do racionamento de energia, três empresas não conseguiram pagar o bônus para quem consumiu até 100 kWh, porque a arrecadação da sobretaxa não foi suficiente. Entre as empresas estão a Cepisa, do Piauí e a Ceal, de Alagoas.