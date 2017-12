CGT apoiará Bovespa no projeto do FGTS A Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), terceira maior central sindical do País, oficializará apoio ao projeto de Lei 247 - que permite aplicação de parte do FGTS em ações - durante o 7º Congresso Nacional da entidade que ocorre nos próximos dias 7 e 8 de maio. A CGT reúne mais de mil sindicatos e seis milhões de trabalhadores. O Congresso ocorrerá na Praia Grande (SP). O presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, diz que será um passo importante na evolução do mercado de capitais contar com o apoio da CGT - a exemplo da Força Sindical - ao Plano Diretor do Mercado de Capitais e ao processo de popularização do mercado acionário desenvolvido pela Bovespa.