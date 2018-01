Chamadas internacionais mais baratas só de fixo As promoções de tarifas telefônicas para ligações internacionais são válidas apenas para ligações de um telefone fixo para outro. Ligações de telefones celulares não estão incluídas na promoção. Segundo a assessoria de imprensa da Intelig, as promoções de ligações para o Reino Unido, Japão, Estados Unidos por R$ 0,06 por minuto valem para clientes residenciais e corporativos de telefones fixos. No caso da Embratel, as promoções para Discagem Direta Internacional (DDI) para Japão e Reino Unido também são válidos apenas para ligações de telefones fixos. As ligações para estas duas regiões custam R$ 0,07 o minuto. Já para as ligações para os Estados Unidos e Canadá, a promoção é válida também de ligações realizadas de telefone fixo para telefone celular. O preço da ligação é também de R$ 0,07 por minuto. As promoções das duas operadoras são válidas até o dia 2 de setembro. Veja a tabela com os links abaixo.