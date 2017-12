Chance de ouro para o rating do Brasil O economista-chefe do Salomon Smith Barney/Citibank, Thomas J. Trebat, Trebat, que há vários anos se dedica à análise da economia brasileira, disse que o Brasil tem uma chance de ouro nos próximos anos, desde que faça as reformas pendentes, como a tributária, a educacional e a de mercado de capitais. Ele considera que o crescimento econômico não alcançou as taxas ideais, mas que há uma vantagem sobre o verificado em outros períodos da história: hoje este crescimento é sustentável, ou seja, sem inflação, e pode continuar nos próximos cinco anos. Sobre o Brasil ainda receber notas baixas das empresas de rating - avaliações sobre o risco de se investir em um país -, Trebat disse que o atraso no programa de privatização, o impasse com a reforma tributária, além dos baixos índices de desenvolvimento social, devem ter colaborado para isso. Contudo, acredita que, pelo menos uma das grandes agências de avaliação de risco, deve mudar sua visão do Brasil neste segundo semestre. Maior atenção às exportações Ele lembra que outros países, como o México, já obtiveram melhora na classificação destas agências, e o Brasil foi ignorado. "É um fator muito preocupante, por afetar a credibilidade". Com isso, investidores estrangeiros são desestimulados a aplicar no Brasil, o que força o governo brasileiro a pagar juros mais altos. Ele aconselhou as autoridades brasileiras a divulgar melhor o País no exterior, a fim de alterar essa imagem. Em entrevista à Globonews, Trebat, avaliou que, talvez em função da política cambial anterior, o Brasil tenha negligenciado o crescimento das exportações. Outros fatores mais circunstanciais também atrapalharam, como a queda nos preços das matérias-primas e produtos não-industrializados, que respondem por uma grande parte das vendas brasileiras para o exterior. Mesmo assim, acredita que, aos poucos, o Brasil está conseguindo superar esta fase negativa para as exportações, que contribuem para a baixa avaliação do Brasil pelas empresas de avaliação de risco (veja mais informações no link abaixo).