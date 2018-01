Chanceler alemão afirma que ampliação da UE beneficia todos O chanceler alemão, Gerhard Schröder, afirma em mensagem divulgada neste sábado, por ocasião do primeiro aniversário da ampliação da União Européia (UE), que esta expansão "beneficia todos", pois aumenta as chances de defender o modelo social europeu na era da globalização. Na Alemanha, muitos consideram que a ampliação favorece mais as empresas do que os trabalhadores, e outros membros da UE acham que este país é o único que realmente se beneficia com a ampliação. No entanto, Schröder afirma que, dentro de uma perspectiva mais ampla, a UE ampliada é boa para todos. "Com a ampliação, temos a oportunidade de manter e fortalecer um modelo social que reúne força econômica e solidariedade social na era da globalização", disse o chanceler em mensagem divulgada um dia antes do aniversário da ampliação. Segundo Schröder, para isso é necessário se esforçar para que sejam implantadas regras de concorrência justas tanto dentro da UE como em nível mundial. Problemas A mensagem de Schröder procura responder à preocupação com os problemas no mercado de trabalho alemão derivados da ampliação, com o aumento dos deslocamentos e com a aplicação da medida que permite a oferta de serviços na Alemanha com as condições do país de origem. Ele ressaltou, no entanto, que o governo vem estudando medidas para que as empresas estrangeiras que oferecem serviços no país tenham que fazê-lo com base nas condições e tarifas locais. O Schröder explica que, para as próximas adesões à UE, o governo alemão decidiu impor prazos não só na livre circulação de trabalhadores, mas também de serviços, e disse que criou um grupo de trabalho para controlar os abusos na questão dos serviços.