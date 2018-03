Chanceler argentino afirma que acordo entre UE e Mercosul está em fase final

O ministro de Relações Exteriores da Argentina, Jorge Faurie, afirmou nesta quarta-feira, 14, que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia está na fase final das negociações, mas não deu uma data para a assinatura do tratado, que vem sendo discutido há mais de 20 anos. "Vocês têm obsessão por data", disse ao Broadcast/Estadão.

Segundo Faurie, a questão do acesso de produtos agrícolas do Mercosul ao mercado europeu - um dos entraves do acordo - já foi resolvida. "Já passou. Mais ou menos, queríamos mais, mas é o que é possível negociar."

+ Mercosul inicia negociações para acordo de livre comércio com o Canadá

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O chanceler afirmou ainda que, com a assinatura do acordo, os dois blocos vão sinalizar ao mundo que a abertura dos mercados é uma medida que ainda interessa aos países.

+ Frente a produtores, Macron defende Mercosul e pede acordo com Europa

"Ao fazermos agora, damos um sinal de que, ainda que alguns países digam para se fechar o comércio, nós dizemos que há que se manter aberto e que o que interessa é manter acesso aos mercados", afirmou.