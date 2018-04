Chanceler argentino pede apoio ao Brasil O chanceler da Argentina, Carlos Ruckauf está no Palácio do Itamaraty onde foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer. Ruckauf participa de café da manhã com Lafer e os ministros brasileiros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral; da Fazenda, Pedro Malan; e da Agricultura, Pratini de Moraes. O chanceler argentino não deu declarações à imprensa. Depois do café da manhã ele será recebido pelo presidente Fernando Henrique, no Palácio da Alvorada, e posteriormente retornará ao Itamaraty para uma reunião de trabalho. Em seguida concederá entrevista coletiva. O objetivo da visita de Ruckauf ao Brasil é obter apoio do governo às reformas anunciadas pelo presidente argentino, Eduardo Duhalde, de combate à crise financeira no país. Leia o especial