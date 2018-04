Chanceler argentino sugere moratória dos bônus samurai O ministro de Relações Exteriores da Argentina, Carlos Ruckauf, sugeriu a possibilidade de o país não fazer o pagamento dos bônus samurai denominados em iene numa entrevista concedida ao principal jornal japonês, o Asahi Shimbun, segundo matéria divulgada no site do diário. O governo argentino emitiu até agora 191 bilhões de ienes em bônus samurai no Japão. O país sul-americano parou de pagar os juros do serviço da dívida em março, quando sua crise econômica piorou. Com relação ao plano de pagamento dos bônus samurai, "finalmente virá o momento em que iremos renegociar" o papel, disse Ruckauf, de acordo com o jornal japonês. "E, nessa ocasião, a discussão de um default de alguma parte dos bônus será inevitavelmente incluída", acrescentou.