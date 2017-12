Chanceler Francês vem o Brasil encontrar-se com Lula O ministro das Relações Exteriores da França, Dominique de Villepin, vai encontrar-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o chanceler brasileiro, Celso Amorim, no próximo dia 4, em Brasília. A visita ao Brasil se dará apenas cinco dias depois da reunião de Lula com o presidente da França, Jacques Chirac, marcada para o próximo dia 30, em Davos, na Suíça. Em princípio, o objetivo de Villepin, que pretende visitar o Chile e a Argentina antes de desembarcar no Brasil, será retomar os temas da conversa entre os presidentes e lançar a Temporada do Brasil na França, em 2005, que envolverá uma série de eventos culturais. Entre os temas previstos, estão as relações bilaterais e as da Europa com a América Latina, a discussão do acordo de livre comércio entre a União Européia e o Mercosul, a retomada das negociações da Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC) e as posições francesa e brasileira sobre questões em debate no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Sobre este último tópico, a perspectiva é que o processo de reconstrução do Iraque e de devolução da soberania a seu povo esteja na pauta, assim como o conflito Israel-Palestina. Em princípio, a programação de Villepin em Brasília prevê um café da manhã com intelectuais brasileiros e uma palestra no Instituto Rio Branco, que proporcionará o encontro, na platéia, de Amorim com seus antecessores, os ex-ministros Celso Lafer e Luiz Felipe Lampreia. Em seguida, o chanceler francês terá um encontro privado e um almoço com Amorim, no Itamaraty. Seu encontro com Lula deverá ser agendado para o período da tarde. Seu último evento no País será uma reunião com o ministro da Cultura, Gilberto Gil, com quem tratará da Temporada do Brasil.