Chanceleres do Brasil e da Argentina se reunirão dia 20 O Palácio San Martín, a sede da diplomacia argentina, anunciou nesta sexta-feira que o chanceler Rafael Bielsa foi convidado pelo chanceler Celso Amorim para realizar uma visita oficial à Brasília no dia 20 de maio "com o fim de manter uma reunião de trabalho na qual serão revisados os diversos aspectos da relação bilateral, bem como o andamento do processo de integração regional e a análise que ambas chancelarias fazem da evolução do contexto internacional". Segundo o San Martín, Bielsa "será condecorado pelo governo do Brasil com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul".