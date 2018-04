Chanceleres se reúnem na Argentina Os chanceleres do Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia iniciaram esta manhã uma reunião com o presidente argentino, Eduardo Duhalde, com o objetivo de garantir o apoio para a Argentina consolidar a democracia e levar adiante seu plano econômico. Os chanceleres deverão também se reunir nesta tarde, no Palácio San Martin, sede da chancelaria argentina, para discutir mais detalhadamente a situação do País e também para preparar uma nova reunião dos presidentes do Mercosul, Chile e Bolívia até o fim de janeiro. Esta nova reunião também deverá ser realizada em Buenos Aires. A visita dos chanceleres à Argentina tem caráter mais simbólico que prático. Nas reuniões, não serão tratados temas da agenda interna do Mercosul como as alterações feitas pela Argentina na Tarifa Externa Comum (TEC), nem mesmo os rumos que o bloco tomará a partir deste ano, e os entraves aos fluxos de comércio. O chanceler brasileiro, Celso Lafer, deverá dar entrevista sobre o assunto ainda hoje.