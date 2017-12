Chapecó reabre quatro unidades por arrendamento O prefeito de Chapecó, Pedro Uczai (PT-SC), anunciou nesta quinta-feira a reabertura nesta sexta-feira de quatro unidades do Frigorífico Chapecó, fechado há 7 meses. Apesar de a empresa ter um passivo financeiro de R$ 906 milhões, dívidas de R$ 80 milhões com fornecedores e de R$ 7 milhões em passivos trabalhistas, a reabertura será possível com o arrendamento das quatro unidades, disse o prefeito. O valor do investimento que as empresas farão para o capital de giro dos frigoríficos não foi divulgado. Enquanto os novos controladores renegociam as dívidas para poder concretizar as compras, elas pagarão uma porcentagem à Chapecó por animal abatido. Vão arrendar as unidades e Globoaves, a Cooperativa Aurora e a Alibem. A Aurora assinou um contrato de arrendamento com opção futura de compra, enquanto as demais já assinaram contratos de compra com arrendamento prévio. A situação da empresa foi descrita quarta-feira pelo presidente do BNDES, Carlos Lessa, como a pior herança recebida pelo banco da administração anterior. A empresa, que deve R$ 560 milhões ao BNDES, já teve um faturamento de R$ 700 milhões e empregou cerca de 5 mil funcionários. Segundo o prefeito, as contratações devem ser retomadas gradualmente, conforme aumentar o ritmo de produção das unidades reativadas.