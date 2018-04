Charuto baiano começa a ser vendido em Portugal e Espanha A empresa baiana Menendez Amerino, maior fabricante de charutos do Brasil, realiza esta semana seu primeiro embarque para Portugal. São 50 mil charutos para o país, que tem 5 milhões de consumidores potenciais. No mês que vem, a Menendez inicia exportações para a Espanha. A empresa está negociando também vendas para os países da Europa Central e projeta chegar ao fim do ano com vendas externas de 1 milhão de unidades ante 700 mil no ano passado. No mercado interno, a Menendez vende cerca de 300 mil charutos. Os dois principais concorrentes dos charutos da Menendez são os cubanos e os dominicanos. Segundo Francisco Barreto, diretor de marketing da empresa, o produto brasileiro leva vantagem sobre os concorrentes por ter um preço 30% e 40% mais baixo. Ele afirma que a folha de fumo usada nos charutos é mais forte e saborosa do que a dos rivais. A empresa portuguesa HLM Cigar, que vai distribuir os charutos brasileiros com exclusividade, está encarregada das ações de marketing para divulgar o produto. No Brasil, a publicidade é restrita e a empresa só vê espaço para aumentar suas vendas no mercado externo. "Fumar charutos e cigarrilhas é moda em Portugal e estamos aproveitando a oportunidade para vender mais", afirmou o executivo. A Menendez Amerino fabrica os charutos D. Flor, Alonso Menendez e Alonso Menendez Reserva Especial. A empresa já exporta charuto para Estados Unidos (onde concorre com os charutos dominicanos), Canadá, Argentina, Alemanha e França, além de fumo em folha para os países do norte da África e de cigarrilhas Gabriela para Estados Unidos e China. A Menendez Amerino, localizada em São Gonçalo dos Campos, a 100 quilômetros de Salvador, foi fundada pelo empresário baiano Mario Amerino da Silva Portugal e pela família Menendez, fabricante dos charutos cubanos Montecristo e H. Upman até 1960, ano em que Fidel Castro estatizou a produção. A empresa emprega 480 funcionários e teve receita de R$ 12,5 milhões no ano passado.