Chase prevê fôlego curto para alta da Petrobras O relatório, elaborado pelos analistas Pedro Martins Jr. e Victor Moraes, prevê vida curta ao ´rally´ das ações de Petrobras e recomenda distância aos investidores no longo prazo. Ele avaliam que essas ações devem manter o momento positivo no curto prazo, mas não acreditam que a Petrobras será um investimento atrativo nos próximos 12 meses. Pedro Martins Jr. e Victor Moraes dizem que se fossem gestores de portfólio, ficariam imaginando se as ações da Petrobras continuariam a superar significativamente a performance do mercado acionário, já que nas últimas 52 semanas os papéis renderam 27,8% mais do que o Ibovespa acumulado no período. A resposta é que provavelmente não. Visão de curto prazo ainda é de valorização dos papéis Os analistas admitem que no curto prazo os papéis da Petrobras devem manter a trajetória de alta. Eles dizem que é provável que o bom momento da empresa seja sustentado pela venda do bloco estatal excedente ao controle, pela alta dos preços do petróleo, pelos aumentos dos preços domésticos de combustíveis e pela expansão regional da empresa. A conclusão dos analistas do Chase é uma revisão para cima da meta de preço para as ações da Petrobras para US$ 33,4 - R$ 60,25 - tanto para PN´s quanto ON´s. Essa meta embute o ´rally´ de curto prazo que os analistas prevêem no relatório: o preço indica uma alta potencial de 12,3% para PN´s e 16,3% para ON´s. Mudança no longo prazo: fim da boa performance O julgamento dos economistas do Chase é que esse bom momento da empresa deve desaparecer rapidamente após a venda das ações excedentes ao controle estatal. No longo prazo, a previsão é que preocupações significativas deverão dominar as expectativas dos investidores sobre a performance das ações da Petrobras. Entre esses fatores, eles destacam o recuo esperado dos preços do petróleo, o risco de interferência política nas decisões corporativas da empresa, as ameaças trazidas tanto pela desregulamentação rápida ou demorada do mercado brasileiro de petróleo e um possível déficit na PPE. O relatório sobre a Petrobras ajudou a derrubar o preço das ações da companhia e, consequentemente, o Ibovespa nesta terça-feira. As ações da companhia chegaram a cair 7%, fechando em queda de 5,8%. Procurado, o Chase preferiu informar que não iria tornar público o relatório, e que não iria comentar a análise.