Chat para debater orçameno doméstico O banco1.net promove no dia 7 de junho, quinta-feira às 16h, um chat com a diretora de Estudos e Pesquisas do Procon, Vera Marta Junqueira. O objetivo do evento será dar dicas de como organizar um orçamento doméstico. A diretora deve falar também sobre a diferença entre o que é realmente necessário e o que e o que é desejável. Vera Marta Junqueira trabalha há mais de treze anos no Procon, órgão no qual exerceu atividades de Atendimento ao Consumidor e hoje ocupa a direção de Estudos e Pesquisas.