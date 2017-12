Chats discutem finanças pessoais Nesta semana os chats abertos ao público do site financeiro www.investshop.com.br vão tratar das perspectivas da semana para o mercado acionário e até do que fazer com o valor recebido do décimo terceiro salário. Hoje (terça-feira), às 11 horas, Carlos Manuel de Souza, gerente de Mercado da consultoria Lopes Filho, comenta sobre a privatização do Banespa. Na quarta-feira, dia 22, às 17 horas, Antônio Madeira, sócio coordenador de Mercado Financeiro da MCM Consultores Associados, fala sobre como fica o mercado financeiro brasileiro diante das incertezas externas. Já na quinta-feira, dia 23, às 11 horas, um convidado especial vai tirar dúvidas sobre Imposto de Renda. Às 17 horas, Augusto Medeiros, economista do InvestShop, comenta sobre a crise da Argentina e seus impactos na economia Brasileira. Na sexta-feira, às 11 horas, Marcos Silvestre , Economista Chefe da Forex ,explica o que fazer e o que não fazer com o 13º.