Chávez afirma que não brigará com Brasil por causa do etanol O presidente venezuelano, Hugo Chávez, afirmou nesta quarta-feira, 11, que seu governo "jamais" brigará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o Brasil por causa do etanol, como supostamente pretende uma "estratégia" dos Estados Unidos. "Há toda uma estratégia (dos EUA) para que briguemos em torno deste tema: jamais brigaremos com Lula, jamais brigaremos com o Brasil. Nosso inimigo é o império americano", afirmou Chávez em ato oficial transmitido em cadeia nacional obrigatória de rádio e televisão. No início de março, Chávez chamou de "imoral" a produção de combustíveis a partir de alimentos. Na ocasião, poupou o Brasil, dizendo que seu programa de etanol era "compreensível" diante do fato de que o País mal havia atingido sua auto-suficiência em petróleo - já a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Nesta quarta, Chávez afirmou que seu governo "sempre reconheceu os avanços tecnológicos do Brasil", entre eles os referidos à "sua produção de etanol". Esses progressos brasileiros "são positivos", sobretudo porque, quando esse biocombustível é produzido a partir da cana de açúcar, "permite-nos substituir um dos elementos mais poluentes na gasolina, o derivado de chumbo", disse Chávez. "Inclusive importamos etanol do Brasil. Utilizar o etanol como um aditivo da gasolina, no entanto, (...) é uma coisa muito diferente da proposta do presidente dos EUA (George W. Bush)", isto é, substituir a gasolina por esse biocombustível - como já faz o Brasil. Para o venezuelano, Washington deveria aumentar a produção de milho e cana-de-açúcar para produzir alimentos para a humanidade, e não para "alimentar automóveis". "A proposta de Lula é séria, a discutimos várias vezes", porque, segundo ele, busca substituir aditivos da gasolina por etanol. Chávez acrescentou que o governo Bush "lançou a cortina de fumaça" do plano de etanol para tentar "dividir" a região na véspera da 1ª Cúpula Energética Sul-Americana, que será realizada em 16 e 17 de abril, na Ilha de Margarita, Venezuela.