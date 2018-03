Chávez ameaça expropriar fábrica da Toyota no país

"Eles precisarão cumprir (as cotas) e, se não cumprirem, podem ir embora", disse Chávez, durante um pronunciamento. "Traremos outra empresa." Segundo ele, se a Toyota não estiver produzindo o que o governo acha que ela deveria produzir e não estiver transferindo tecnologia, as unidades da companhia serão expropriadas e concedidas a empresas chinesas. "Tomaremos, expropriaremos, pagaremos o que vale e imediatamente chamaremos os chineses", disse Chávez, acrescentando que as companhias chinesas estão dispostas a fabricar veículos para a área rural.

Nos últimos anos, Chávez estatizou dezenas de empresas estrangeiras e em algumas ocasiões setores inteiros da economia, incluindo companhias de cimento, de café e prestadoras de serviços a petroleiras. A fábrica da Toyota na Venezuela possui mais de 2 mil funcionários e opera no país há mais de 50 anos. Nenhum representante da Toyota comentou as declarações de Chávez. As informações são da Dow Jones.