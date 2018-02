Chávez ameaça nacionalizar bancos na Venezuela O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ameaçou hoje nacionalizar todos os bancos privados que violarem as regras financeiras do país. Chávez disse que fará o que for necessário para evitar irregularidades, em meio a um escândalo que já levou seu governo a assumir a administração de quatro bancos. "Vou tomar qualquer banco que violar (as regras)", Chávez disse em seu programa semanal de TV e rádio. "Querem que eu nacionalize os bancos? Pois não tenho problemas (com isso)."