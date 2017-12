Chávez cancela passagem pelo Brasil O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, cancelou a visita que faria ao Brasil, soba legação de problemas de agenda. O encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria às 12h30 desta quarta-feira, em um almoço. O presidente venezuelano desembarcaria por volta de 12 horas na Base Aérea de Brasília onde daria entre vista coletiva. A embaixada da Venezuela não confirmou nem desmentiu a informação, dada pelo Itamaraty. Os assessores da embaixada se limitaram a dizer que o avião de Chávez não saiu de Caracas. O encontro entre Chávez e Lula seria dado antes da cúpula do Mercosul, que será realizada esta semana em Córdoba, na Argentina. Durante a reunião, o brasileiro tentaria "doutrinar" o venezuelano para que sua atuação seja limitada e não prejudique a imagem do Mercosul. Fontes da diplomacia brasileira reconheceram que "doutrinar" é uma palavra muito forte, mas "tanto Lula quanto (Néstor) Kirchner (presidente argentino) gostariam de transmitir a importância do momento político que o bloco está vivendo". Lula também discutiria com Chávez a relação entre a Petrobras, a estatal venezuelana PDVSA e o Gasoduto do Sul.