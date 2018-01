Chávez deve participar da reunião de cúpula do Mercosul É "altamente possível" que o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, participe dos encontros previstos na reunião de cúpula do Mercosul, que será realizada amanhã e sexta-feira, em Brasília. "A presença do presidente Chávez está 99,9% confirmada", afirmou à Agência Estado o embaixador da Venezuela no Brasil, Hélio Vladimir Villegas. Segundo ele, Chávez deverá chegar no final da tarde de quinta-feira e permanecerá até o início da noite de sexta-feira. Está prevista, inclusive, uma entrevista do presidente venezuelano à imprensa às 16h de sexta-feira. Segundo ele, a permanência de Chávez no Brasil num momento em que a Venezuela atravessa tumultos e manifestações de repúdio contra seu governo, não impõe nenhum risco ao presidente venezuelano. O embaixador disse ainda que as greves e manifestações estão sendo "derrotadas" pela incapacidade de mobilização das forças de oposição. "Mais de 80% dos setores produtivos não aderiram a esses movimentos da oposição, que têm um claro caráter golpista", defendeu. Por enquanto não está previsto nenhum encontro reservado entre Chávez e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos deverão se encontrar, amanhã, no Palácio da Alvorada, durante o jantar que será oferecido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso aos chefes de Estado presentes na reunião de cúpula do Mercosul. Durante o jantar, Chávez deverá falar sobre os acontecimentos políticos recentes no seu país e como pretende conduzir a situação. Ele espera conseguir o apoio dos países democráticos da América Latina para preservar as instituições venezuelanas. Os ministros da Fazenda e presidentes de Banco Central dos países do Mercosul, Bolívia e Chile, estão reunidos desde as 12h30 na sede do Banco do Brasil, em Brasília. A reunião está sendo conduzida pelo ministro da Fazenda do Brasil, Pedro Malan. O encontro precede tradicionalmente a reunião de Cúpula do Mercosul. O ministro argentino da Economia, Roberto Lavagna, não compareceu ao evento, porque deverá chegar a Brasília somente amanhã, acompanhando o presidente Eduardo Duhalde. Lavagna está sendo representado na reunião de hoje pelo sub-secretário de Política Econômica, Carlos Laurado.