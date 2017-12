Chávez e Morales visitam presidente austríaco Os presidentes da Venezuela e da Bolívia, Hugo Chávez e Evo Morales, aproveitaram neste sábado sua estadia em Viena para visitar seu colega e anfitrião austríaco, Heinz Fischer, no Hofburg, o antigo Palácio Imperial, paralelamente à IV Cúpula União Européia-América Latina e Caribe. Chávez foi o primeiro a ir ao histórico edifício no centro de Viena, onde manteve uma reunião de uma hora com Fischer - a quem assegurou que as empresas austríacas serão sempre bem-vindas na Venezuela. Os dois governantes também conversaram sobre a assinatura de documentos bilaterais, um referente a um acordo de dupla imposição e o segundo a um acordo marco econômico, que foram assinados por altos funcionários de ambos os países. Simpatia Pouco depois, o presidente boliviano manteve sua segunda reunião esta semana com o socialista Fischer, que tornou pública sua simpatia por Morales e pelas metas de seu programa político. Um porta-voz presidencial austríaco afirmou que Fischer considera Morales "um conversador maravilhoso" e expressou sua solidariedade com o povo boliviano após obter "informação verdadeira" sobre a situação social do país. O porta-voz acrescentou que Morales também expressou sua simpatia por Fischer, que, segundo ele, "compreende" os interesses da Bolívia e está disposto a "assumir uma função mediadora em favor dos povos indígenas".