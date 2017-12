Chávez faz avaliação amena sobre crise do gás Depois de participar da foto oficial dos presidentes e chefes de Estado na IV Cimeira União Européia e América Latina, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, surpreendeu e usou um tom ameno ao responder à pergunta de como avaliava a atitude do presidente da Bolívia, Evo Morales, que acusou a Petrobras de estar atuando naquele país de forma ilegal. "Apesar do que disse o presidente Morales, temos de aplaudi-lo, assim como temos de aplaudir a decisão de ele querer recuperar o controle de hidrocarbonetos, de cumprir a sua responsabilidade democrática, de sua responsabilidade com seu povo", comentou Chávez. O presidente venezuelano lembrou que na reunião realizada em Puerto Iguazu, na Argentina, na semana passada, na qual estavam presentes além dele, os presidentes da Bolívia, Evo Morales; do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; e da Argentina, Nestor Kirchner, as conversações foram de "alto nível". E acrescentou: "foi realizado um encontro de alto nível, onde assinamos um acordo e um documento nos comprometendo com a integração (do Mercosul). Isso é o que importa". Chávez voltou a atacar os Estados Unidos, disse que os países da Europa e da América Latina querem paz e respeito internacional, e completou afirmando que seu país quer colocar o petróleo "a serviço do desenvolvimento".