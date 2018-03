Chávez fecha primeiro dia de reunião do Mercosul com samba Mulatas de biquínis mínimos e muitas plumas, ritmistas a caráter, mestre-sala e porta-bandeira e muito samba encerraram a noite de quinta-feira do presidente venezuelano, Hugo Chávez, que está no Rio de Janeiro para participar da Cúpula do Mercosul. Depois de um dia em que participou de reunião com seus colegas no Copacabana Palace e do jantar com os demais chefes de Estado no Palácio do Itamaraty, Chávez ainda encontrou fôlego para dançar com os integrantes da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, que esperaram por mais de sete horas para homenageá-lo no Hotel Rio Othon Palace. Os sambistas queriam agradecer ao presidente pela ajuda financeira (estimada entre US$ 450 mil e US$ 2 milhões) dada à escola em 2006, quando a Vila foi campeã do carnaval carioca, com o enredo "Soy Loco por tí América - a Vila canta a latinidade". Chavez cantou e festejou até a madrugada, chegando a dizer: "Eu sou da Vila". O espetáculo, contudo, foi exclusivo da imprensa venezuelana, porque a rigorosa segurança presidencial isolou o lobby do hotel para os jornalistas que não são do seu país. Até funcionários do Rio Othon chegaram a ser expulsos do seu local de trabalho, em mais um incidente envolvendo os agressivos guarda-costas de Chávez. Na manhã desta sexta-feira, na porta do Othon, que continua fechado para os profissionais de imprensa que não são da Venezuela, alguns tentaram impedir uma equipe de televisão de filmar carros da sua comitiva na rua, mas foram avisados por policiais brasileiros que não poderiam fazê-lo. Depois, quando o presidente venezuelano chegou ao Copacabana Palace, repórteres foram empurrados e protestaram. Uma profissional foi agredida e ficou levemente machucada no rosto.