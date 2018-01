Chávez oferece ajuda para salvar empresa argentina O presidente Hugo Chávez desembarcará na quinta-feira, proveniente de Brasília, para visitar o presidente Néstor Kirchner e agradecer o apoio dado pelo governo argentino durante sua recente campanha eleitoral. Chávez quer marcar sua visita à Argentina com o anúncio de salvamento financeiro da segunda maior empresa de laticínios do país, a Sancor. O recém-reeleito Chávez está oferecendo um crédito de US$ 80 milhões para a empresa, que deve US$ 120 milhões. A Sancor é um dos últimos símbolos empresariais ainda em mãos argentinas. A empresa, que possui 17 fábricas, é formada por uma série de cooperativas que reúnem 1.600 produtores. A Sancor domina 13,9% do mercado de derivados de leite da Argentina (em leite líquido controla 19,6% do mercado, enquanto que na área de queijos abastece 12,6% do consumo). Com o crédito, Chávez pretende fazer pose de "salvador" das empresas latino-americanas das "garras" dos investidores dos EUA. Com esta jogada, pretende colocar por água abaixo as negociações que a Adecoagro, empresa controlada pelo mega-investidor internacional George Söros, estava mantendo com a Sancor. A proposta da Adecoagro era a de pagar a dívida da Sancor em troca de 62,5% do controle acionário. "O magnata do capitalismo George Söros queria comprar a Sancor. Mas nós vamos dar à Sancor US$ 80 milhões!", exclamou Chávez, que afirmou que pretende aproveitar a visita para assinar o acordo que determina o crédito. A Sancor, oficialmente, ainda não deu respostas à proposta de Chávez. A idéia do governo Chávez é que em troca do salvamento "bolivariano", a Sancor forneça leite em pó por um período de dez anos. Chávez também quer que a Sancor forneça know-how para desenvolver o setor de laticínios da Venezuela. Os venezuelanos consomem, per capita, em média 100 litros de leite por ano. O país sofre um déficit de abastecimento de 15% a 20% da demanda por causa do baixo rendimento das vacas leiteiras venezuelanas e da insuficiente oferta das empresas locais de laticínios. FMI bolivariano A Sancor não é o primeiro salvamento realizado por Chávez na Argentina. Com seus petro-dólares, Chávez tornou-se o maior comprador de títulos da dívida pública argentina. Desde maio de 2005, ele ordenou a compra de US$ 3,6 bilhões em bônus Boden 2012 e US$ 400 milhões em Boden 2015. Desta forma, Chávez tornou-se em uma fonte segura de financiamento para os ocasionais apertos financeiros de Kirchner. Em Buenos Aires, Chávez é denominado ironicamente de "FMI bolivariano". Além disso, Chávez ressuscitou os estaleiros argentinos que saíram de uma decadência de duas décadas para produzir navios petroleiros para a estatal venezuelana PDVSA. Simbolicamente, Chávez determinou que o primeiro navio produzido seria batizado com o nome de Eva Perón, a esposa do general Juan Domingo Perón, mais conhecida como "Evita", ou, a "mãe dos pobres". A PDVSA também está investindo na Argentina, onde comprou uma rede de postos de gasolina. Chávez também transformou seu país em um grande comprador de máquinas agrícolas argentinas e até "importou" técnicos agropecuários deste país.