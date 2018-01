Chávez pode criar câmbio duplo na Venezuela O controle de câmbio que o governo venezuelano pretende implementar a partir de quarta-feira da semana que vem para impedir a fuga maciça de capitais, que apenas em janeiro somou US$ 700 milhões, pode trazer algumas novidades, como um tipo de câmbio duplo. Embora o Banco Central da Venezuela (BCV) tenha informado que ainda não definiu qual será o esquema implementado para exercer esse controle, alguns economistas afirmam que uma das alternativas pode ser uma taxa de câmbio preferencial para os importadores de insumos básicos e outra para o restante das atividades. "Poderá ser um controle integral completo, parcial ou até mesmo a aplicação de medidas apenas pontuais para brecar a fuga de divisas", disseram funcionários do BC venezuelano. Esse esquema duplo incluiria um tipo de câmbio fixo entre 1.700 e 1.900 bolívares por dólar para as importações básicas e um dólar livre, mantendo o sistema de leilões ou de venda da divisa, mas com um imposto sobre essas transações. Essa taxa poderia ser de 10%, ampliando a receita ao Tesouro venezuelano. Outra possibilidade que também vem sendo estudada pelos economistas seria um câmbio único, centralizando completamente a oferta de moeda estrangeira, como ocorreu do final de 1994 até 1997. Naquele período, pessoas que viajavam, por exemplo, eram obrigadas a mostrar a passagem e com isso recebiam um limite máximo de US$ 4 mil. Já os importadores, tinham de mostrar toda a documentação da operação para receberem os dólares necessários. Disparada A centralização do câmbio, no entanto, pode provocar uma disparada do dólar, a exemplo do que ocorreu no final de 1994. Depois de uma dura intervenção bancária naquele ano, o governo também havia decidido centralizar as operações de câmbio. Acontece que, entre 1995 e 1997, o dólar passou de 150 bolívares para mais de 500 bolívares, gerando ainda um mercado paralelo. Hoje, o risco é o mesmo, mas ninguém sabe até quanto a taxa de câmbio poderia subir. Alguns analistas acreditam que o dólar no mercado paralelo poderia dispara para 3.500 bolívares ou 4.000 bolívares. Vale lembrar que, antes da greve, no início de dezembro de 2002, o dólar estava no patamar de 1.250 bolívares. Na semana passada, antes da decisão do governo de suspender as operações de câmbio por cinco dias, a moeda norte-americana havia pulado para 1.853 bolívares, embora no interbancário as operações acabaram sendo feitas a uma taxa de 2.200 bolívares. Economistas venezuelanos acreditam também que o governo poderá decidir por uma desvalorização da moeda e levar a taxa para um patamar de 2.800 bolívares a 3.000 bolívares por dólar. Com isso, o governo tentaria provocar "mini-apreciações" até levar o câmbio a 2.500 por dólar, à medida em que a indústria petroleira, responsável por 50% da arrecadação e por 80% das divisas internacionais, comece a retomar as suas atividades. Desde a paralisação da PDVSA, o BCV teria perdido reservas internacionais de US$ 28,7 milhões por dia em média. Segundo o governo venezuelano, o país deixou de arrecadar US$ 1,8 bilhão por mês por conta da greve, razão pela qual o controle cambial seria necessário. A Venezuela depende excessivamente de importações e os únicos recursos para garantir essas operações são as reservas internacionais, que estão em US$ 11 bilhões, de acordo com o Ministério de Finanças.