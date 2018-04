Chávez quer comprar usina nuclear da Argentina O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que está interessado em comprar uma pequena usina nuclear da aliada política Argentina, que relançou sue programa nuclear em 2006, segundo a agência Dow Jones. Falando no encontro de cúpula de energia na Isla Margarita, Chávez disse que a energia nuclear, junto com outras fontes alternativas de energia, tais como biodiesel e energia solar, poderão ajudar a América do Sul atender suas necessidades de energia nas próximas décadas. A Venezuela, que possui a maior reserva de petróleo e gás natural no continente, tem buscado uma integração regional de energia através de investimentos bilaterais e acordos de oferta de energia. Chávez disse que a região também deve "desenvolver fontes alternativas de energia, como energia nuclear". "A Argentina também tem energia nuclear. Não?", disse o presidente venezuelano encontro com os demais presidentes da região, citado pela Dow Jones. "Eu penso que eles estão até mesmo exportando. Eu espero que eles exportem uma pequena usina que possamos colocar na fronteira, Álvaro", disse Chávez referindo-se ao seu colega colombiano, Álvaro Uribe. A primeira vez que a Venezuela sugeriu uma cooperação nuclear com a Argentina e o Brasil foi em 2005, mas naquela ocasião as autoridades disseram que os venezuelanos estavam interessados na pesquisa nuclear e não em adquirir uma usina nuclear. No ano passado, a Argentina prometeu investir US$ 3,5 bilhões para renovar seu programa nuclear, que inclui a construção de um protótipo de uma usina nuclear que pode ser exportada, chamada de CAREM. De acordo com autoridades argentinas, o protótipo pode gerar apenas 25 megawatt, embora o desenho da planta possa ser modificado para gerar de 100 megawatts a 300 megawatts. Atualmente, a Venezuela está investindo bilhões de dólares para renovar sua deteriorada infra-estrutura elétrica.