Chávez: Venezuela tem todo o gás de que o Brasil precisa O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse que seu país pode suprir o déficit no mercado de gás do Norte e do Nordeste do Brasil, caso o gasoduto do Sul seja construído. "Não se preocupe, Brasil, porque todo o gás de que vocês necessitam está na Venezuela", afirmou Chávez ao chegar ao hotel Copacabana Palace, no Rio, onde se reunirá nesta tarde com o presidente Lula, com o ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau, e com o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. O presidente venezuelano disse que o projeto do gasoduto vem sendo o principal tema entre os dois países. O ministro de Energia da Venezuela, Rafael Ramirez, se comprometeu a dar declarações após a reunião. A expectativa é de que Petrobras e PDVSA assinem algum convênio ainda esta tarde. O presidente Hugo Chávez rechaçou a idéia de que seu socialismo do século 21 venha a prejudicar o Mercosul no futuro. Segundo ele, sua proposta política visa fortalecer a Venezuela, e, "fortalecendo uma parte, se fortalece o todo".