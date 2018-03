Chávez virá ao País para lançamento de refinaria binacional O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, assistirá em julho ao ato oficial que marcará o início da construção de uma nova refinaria binacional no Brasil, informou nesta quarta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Chávez estará presente no lançamento da pedra fundamental da refinaria no Porto de Suape, em Pernambuco, onde será construída a usina Abreu Lima, uma associação entre as estatais Petrobras e Petróleos de Venezuela (PDVSA), afirmou Lula. O complexo custará US$ 2,8 bilhões e será inaugurado em 2011. A usina terá capacidade de processar até 200 mil barris de petróleo ultrapesado - de alta viscosidade - por dia, extraídos pelas duas empresas na jazida Carabobo I, localizada na Faixa do Orinoco, Venezuela. Também assistirão ao início das obras o ministro da Energia venezuelano e presidente da PDVSA, Rafael Ramírez, e o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, acrescentou o governante Brasileiro. Lula fez o anúncio durante um discurso em Suape, onde foram assinados nesta quarta os primeiros contratos para a construção de 10 navios-tanques encomendados pela Petrobras ao estaleiro Atlântico Sul, a um custo de US$ 1,16 bilhão. A refinaria de Pernambuco é um projeto antigo do governo brasileiro e faz parte de uma lista de investimentos conjuntos em petróleo e gás natural elaborada pelos dois países.