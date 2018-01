Chefe da missão do FMI no Brasil faz elogios ao País O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), Phil Gerson, afirmou hoje que o governo brasileiro tem conseguido melhorar a estrutura da dívida pública do País. "O Brasil tem um superávit primário de 4,25% do PIB e tem melhorado muito a estrutura da dívida com a redução da parcela atrelada ao câmbio. Acho que o Brasil está progredindo e o País tem agora uma agenda de reformas estruturais muito importante para promover o crescimento econômico neste ano e nos próximos", afirmou. Na avaliação do técnico, que esteve reunido hoje com o ministro Antonio Palocci, a situação econômica brasileira é muito boa. Ao ser questionado se o FMI fez alguma recomendação especial em relação às reservas internacionais do País, Gerson respondeu apenas que o Banco Central já tem um plano, o qual é considerado ?muito bom? pelo Fundo. Em relação à proposta de mudança na contabilização dos investimentos públicos no cálculo do superávit primário, Gerson disse apenas que o projeto piloto ainda está em sua fase inicial e que, portanto, não há como prever suas conclusões. Ele assegurou, entretanto, que a idéia central do plano é pensar de novo como o Fundo e os países membros pensam nas contas públicas. Ele frisou que isso não levará a nenhuma mudança na meta fiscal seguida pelo governo brasileiro. Posição forte Ele afirmou ainda que o Brasil está numa posição forte para responder a choques externos. "O Brasil agora é um país muito mais forte e mais resistente a qualquer choque externo que possa ocorrer", afirmou. Para mostrar essa melhora da economia brasileira, Gerson fez questão de apontar alguns indicadores econômicos que, segundo ele, respaldam essa avaliação. "Há três anos o Brasil tinha um déficit em conta corrente de 4% do PIB e agora tem superávit. A estrutura da dívida pública era muito pior do que agora", afirmou Gerson, acrescentando que há três anos o Brasil fazia um superávit primário de 3% do PIB e agora faz um superávit de 4,25% do PIB. O chefe da missão do FMI fez questão de ressaltar a necessidade de ter serenidade neste momento de volatilidade (oscilação). "Devemos manter a calma e devemos ter serenidade para ver as coisas como elas são realmente", disse.