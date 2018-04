Chefe da missão do FMI reúne-se com Fraga no RJ O chefe da missão da Fundo Monetário Internacional (FMI) em visita ao Brasil, Lorenzo Peres, chegou à sede do Banco Central, no Rio, para reunião com o presidente da instituição, Armínio Fraga. Segundo Peres, trata-se de uma "missão normal" da revisão feita a cada trimestre pelo FMI. Essa é a segunda revisão trimestral do acordo assinado com o governo brasileiro em setembro de 2001, com o objetivo básico de rever a política e as projeções fiscais e monetárias do País. O técnico do FMI disse que as expectativas "são boas", quando indagado sobre o que espera encontrar nos números macroeconômicos do país. A única audiência de Peres no Rio é com o presidente do BC e, amanhã, a missão embarca para Brasília, onde deverá se reunir com o ministro da Fazenda, Pedro Malan.