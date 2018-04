Chefe de gabinete diz que Duhalde não renunciará O chefe de gabinete da Casa Rosada, Alfredo Atanasof, negou hoje que o presidente Eduardo Duhalde vá renunciar. Na sua entrevista diária, Atanasof disse ainda que Duhalde está "decidido" a levar em frente o "timon" da Argentina neste momento de crise. Nestes oito meses de governo, os argentinos perderam a conta de quantas vezes Duhalde ameaçou renunciar. Até que ele mesmo desistiu de negar a própria renúncia. Esse comportamento serve agora de munição para os candidatos à sua sucessão, como a deputada e presidenciável Elisa Carrió, do partido ARI. "Duhalde encurtou seu mandato para aumentá-lo", disse ela. Para Carrió, ao anunciar a antecipação do fim da gestão em seis meses - de dezembro de 2003 para março de 2003 - Duhalde conseguiu se manter no cargo. "Até então, todos achavamos que ele sairia muito antes. Agora, ampliou o mandato, fingindo que o está encurtando", alfinetou. O inimigo político de Duhalde, o ex-presidente Carlos Menem, presidenciável do mesmo Partido Justicialista, peronista (PJ) do atual presidente, também aproveitou: "Ele está mentindo. O que quer, e vai tentar fazer, é ficar até o último dia, 10 de dezembro de 2003". A declaração de Alfredo Atanasof teve o objetivo de tentar acalmar a batalha travada entre os candidatos e o governo sobre a definição das regras para as próximas eleições, definidas em quatro decretos presidenciais. Por isso, Atanasof reiterou que "o cronograma eleitoral está mantido". O cronograma prevê convenções simultâneas no dia 24 de novembro, eleições no dia 30 de março e posse em maio. Com isso, apesar do clima pré-eleitoral, ainda faltam nove meses para Duhalde concluir seu mandato. Até aqui, cumprindo os dois anos de mandato que teriam correspondido ao ex-presidente Fernando de la Rúa, que renunciou em dezembro, Duhalde marca sua gestão por períodos de silêncio - rompidos a cada sábado quando realiza seu programa oficial de rádio - ou declarações chamativas e contraditórias. O que também está servindo de argumento para a oposição dentro e fora do seu partido. "A Argentina é um barco à deriva", afirmou na semana passada. E três dias depois, fez novo prognóstico: "Estamos saindo da crise". Tal otimismo, reforçado por declarações do ministro da Economia, Roberto Lavagna, também acabou bombardeado por outro candidato à Presidência, o ex-ministro da economia, Ricardo Lopez Murphy, que criou seu próprio partido, o Recriar: "Lavagna é muito otimista em achar que estaremos crescendo no fim do ano, pela primeira vez em cinco anos. Acho que ainda estamos longe disso. Talvez tenhamos tocado o limite da queda, e nada mais". Leia o especial