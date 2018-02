Chefe do BC alemão participa de reunião do WestLB sobre crise Os donos do banco alemão WestLB reuniram-se neste domingo para discutir uma injeção de capital de até 2 bilhões de euros (2,93 bilhões de dólares), disseram fontes próximas à operação. O presidente do banco central do país, Axel Weber, inesperadamente compareceu ao encontro, mas preferiu não comentar, assim como os demais participantes. Uma fonte próxima aos donos do banco disse que cerca de 2 mil empregos podem ser cortados --metade deles na Alemanha--, mas ressaltou que o assunto ainda não foi decidido. Um porta-voz do WestLB negou plano de demissões no banco, que emprega 5.900 pessoas. O encontro de domingo pode resultar em um acordo sobre como fortalecer as finanças do banco, mas nenhuma decisão final é esperada, segundo as fontes. O WestLB está sofrendo com a crise dos mercados de crédito internacionais. (Por Michael Shields)