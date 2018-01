Chefe do FMI chega sexta-feira ao Brasil O diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, estará em Brasília na sexta-feira. Ele terá um encontro às 16h30 com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Também estará presente no encontro o representante do Brasil no FMI, Murilo Portugal. Às 17h30, Köhler se encontrará com o presidente Fernando Henrique Cardoso. O diretor-gerente do FMI manifestou recentemente interesse de se encontrar com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita ao Brasil. O porta-voz de Lula disse na época da visita da missão do Fundo que o encontro do futuro presidente com Köhler não estava confirmado. Hoje, a diretora do Departamento de Área Fiscal do FMI, Teresa Ter-Minassian, esteve à tarde no Ministério da Fazenda para uma visita de cortesia.