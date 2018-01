Chefe do FMI participará de churrasco com Lula no domingo O Ministério da Fazenda confirmou na final da tarde desta quinta-feira que o diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler, virá ao Brasil neste fim de semana para uma visita de cortesia. No domingo, ele irá encontrar-se com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci e, em seguida, participará de um churrasco com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Graja do Torto. Na segunda-feira, ele deverá visitar, em Minas Gerais, um projeto do governo na área social e, em São Paulo, terá um encontro com empresários e deverá dar entrevista coletiva. A visita está sendo organizada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias. O Ministério da Fazenda informou que se trata de um convite de Lula, que está agendada há tempos.