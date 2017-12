Chefes de Estado da zona do euro fazem exigências mais duras à Grécia

PARIS - Chefes de Estado e de governos da zona do euro entraram a madrugada de segunda-feira negociando os últimos detalhes de um acordo para evitar a saída da Grécia da união monetária. Sob extrema pressão da Alemanha, que levou a Bruxelas uma proposta de afastamento do país do euro por cinco anos, um duríssimo acordo que previa € 50 bilhões em privatizações, além de € 13 bilhões em medidas de austeridade, estava na mesa de negociações. Em troca de um nível de rigor inédito, Atenas receberia um programa de socorro de € 86 bilhões e a perspectiva de rediscussão de sua dívida.

As negociações haviam sido retomadas no domingo à tarde, quando ministros de Finanças dos 19 países da zona do euro (Eurogrupo) se reuniram em Bruxelas. Além do pacote original de medidas de rigor fiscal propostas antes do plebiscito da semana passada, avaliadas em € 7,6 bilhões, seriam realizados mais cortes de gastos públicos e aumentos de impostos que totalizariam € 5,4 bilhões, elevando o pacote de austeridade aos € 13 bilhões em questão. Não bastasse, os ministros tentavam impor à Grécia uma série de novas exigências, entre as quais a transferência de € 50 bilhões em ativos do Estado grego para um órgão internacional independente de Luxemburgo - a Institution for Growth (IfG) -, que se encarregaria de privatizá-los.

Além disso, o governo grego passaria a ter de submeter aos credores internacionais - Comissão Europeia, Banco Central Europeu (BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) - o texto legislativo de reformas consideradas “relevantes” antes de levá-las ao voto do Parlamento ou a plebiscitos públicos.

Na noite de domingo, a lista de exigências foram definidas como “draconianas” e “humilhantes” pela imprensa europeia - como os jornais The Guardian e Le Monde - e provocaram uma reação nas redes sociais. No Twitter, o hashtag #thisisacoup, ou “Isso é um golpe”, tornou-se trending topic mundial. A indignação cresceu depois que o site The Press Project publicou uma reportagem lembrando que a instituição de Luxemburgo escolhida para fixar o preço e organizar a privatização dos ativos gregos tem como chairman o ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble.

Até a 1h da manhã - 20h em Brasília -, o primeiro-ministro da Grécia, o radical de esquerda Alexis Tsipras, tentava evitar a transferência dos ativos para o IfG e incluir pontos no documento final, entre os quais o não envolvimento do FMI no novo plano de socorro, uma declaração clara sobre a futura renegociação da dívida e a manutenção das linhas emergenciais de crédito do BCE ao sistema financeiro grego.

Grexit temporário. Para pressionar Tsipras a aceitar o acordo, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, levou a Bruxelas seu plano para afastar o país da zona do euro por um período mínimo de cinco anos, recebendo em troca o perdão parcial ou o reescalonamento da dívida externa. O documento de trabalho foi levado pela chefe de Estado à reunião de cúpula, mas a proposta tinha a oposição frontal do presidente da França, François Hollande, que defendia um acordo imediato com o governo grego.

A divisão entre França e Alemanha na discussão sobre a Grécia ficou mais clara na última semana, quando peritos do Ministério das Finanças francês passaram a trabalhar lado a lado com técnicos do governo grego para elaborar uma proposta de acordo que impedisse o “Grexit” - a saída da Grécia da zona do euro.

Ontem, na chegada à cúpula de Bruxelas, Hollande e Merkel voltaram a expor a divisão entre os dois países. “Se a Grécia não estiver mais na zona do euro, é toda a Europa que não avançará mais”, advertiu Hollande, ressaltando: “Vamos fazer tudo por um acordo”.

Em contraste, a chanceler demonstrou muito mais ceticismo na chegada a Bruxelas. “Não quero acordo a qualquer preço”, afirmou Merkel.

Já o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, afirmou que a situação era complicada, mas que um acordo seria urgente. “Todos estamos comprometidos em chegar a um acordo sobre a Grécia e também sobre a Europa”, ressaltou, exortando o fim das negociações o mais rápido possível. “A Europa tem outros temas importantes a tratar.”

Segundo o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, havia esperanças de um acordo. Já para o comissário europeu de Finanças, Pierre Moscovici, o momento final chegou: “Cabe agora aos dirigentes da zona do euro chegar a um acordo”.