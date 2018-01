Chega ao mercado a cerveja 100% sem álcool A AmBev informou nesta segunda-feira que lança em breve a cerveja Liber, a primeira do mercado nacional totalmente sem álcool. Atualmente este tipo de cerveja responde por 0,75% do volume do mercado cervejeiro nacional. Considerada uma cerveja pilsen, passa pelo processo completo de fabricação e só depois de pronta é enviada para um equipamento, que retira todo o álcool. As atuais cervejas não-alcóolicas apresentam um processo de fermentação incompleto e têm até 0,5% de álcool, porcentual permitido pela lei. A empresa disse que levou três anos para desenvolver a bebida. Ela importou os equipamentos da Alemanha e montou na fábrica de Jaguariúna, no interior paulista, a Planta de Dealcoolização. O investimento não foi revelado. De acordo com a assessoria de comunicação, faz parte dos mais de R$ 200 milhões que a companhia reservou para atualizaer as fábricas este ano. Inicialmente, a Liber chegará apenas aos mercados do Sul e Sudeste, nas versões lata (350 ml) e long neck (355 ml), embalagens que concentram 88% do consumo de cervejas sem álcool. O preço não foi revelado. A Liber concorrerá com a Nova Schin e com a Kronenbier, também da AmBev.