Chega às bancas revista <b>Estadão Investimentos</B> Chegou hoje às bancas a revista Estadão Investimentos. A publicação traz, em parceria com a Thomson Financial Brasil, a nova edição do Ranking Invest Tracker-Estadão, que aponta os melhores fundos de investimento do País. Foram avaliados 992 fundos dos segmentos de renda fixa, variável e mista, com base no seu desempenho nos 12 meses de 2004. O projeto conta também com um suplemento na edição de hoje do jornal O Estado de S. Paulo e com a versão online (www.estadao.com.br/investimentos). No site, há ainda ferramentas de consulta dos rankings de Melhores Fundos e de Melhores Gestores, publicado em outubro de 2004. Na área dos Melhores Fundos, é possível ver a lista com todas as categorias de fundos, analisadas de acordo com o porte do investidor, além de texto explicativo da metodologia utilizada. Com a ferramenta ?monte sua lista de fundos?, é possível escolher o tipo de produto que se quer pesquisar e estabelecer pesos diferentes para critérios como rentabilidade e outros. No item ?consulte seu investimento?, o internauta escolhe um ou mais fundos e define as informações que deseja checar - rentabilidade no mês e no ano, patrimônio líquido, valor mínimo para aplicação, taxa de administração e valor mínimo de relacionamento. Com essa ferramenta é possível conferir diariamente a rentabilidade acumulada no mês. O site, a revista e o suplemento especial publicado hoje no Estado integram um projeto editorial em parceria com a Thomson Financial Brasil e a editora On Line.