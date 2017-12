Chegou a hora de cuidar da microeconomia, dizem economistas A exemplo do que vêm dizendo economistas das mais diversas escolas do pensamento econômico, José Márcio Camargo, da PUC-RJ, e Francisco Petros, da Apimec, também batem na tecla de que o governo Luiz Inácio Lula da Silva deve voltar sua atenção, em 2004, para as questões microeconômicas, tais como a definição de como deverão atuar as agências reguladoras, a promulgação da nova lei de falências, as mudanças nas leis trabalhistas e, também, a concessão de autonomia ao Banco Central - tese defendida na véspera pelo ex-presidente da instituição, Armínio Fraga. Em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News, José Márcio Camargo foi pródigo em elogios à equipe econômica, liderada por Antonio Palocci e Henrique Meirelles, no tratamento das questões da chamada macroeconomia. "Realmente, o cenário internacional este ano foi uma maravilha e a expectativa para o próximo é de que continue com o mesmo nível de liquidez. Por outro lado, acho que é impossível subestimar a importância que foi a atuação do governo Lula, com políticas macroeconômicas responsáveis ao longo deste ano. Se não fosse isso, eu não tenho dúvida de que estaríamos numa situação muito pior, e as perspectivas para 2004 seriam certamente muito ruins", afirmou Camargo, acrescentando que os riscos que o País corre são potenciais, e não iminentes. Pontos pendentes Por sua vez, Francisco Petros acentuou que a economia mundial está vivendo nos tempos atuais a maior expansão, em termos de liquidez, dos últimos 45 anos. "Este foi um fator fundamental para a reversão as expectativas", disse. Mas ressalvou: "Ainda há muito a ser feito. Acho que a gestão da política econômica do governo foi bastante razoável, mas ainda existem pontos pendentes, e profundamente pendentes, na área das reformas", disse o economista da Apimec. Para ele, um dos riscos potenciais que corre o País, não em 2004, mas em 2005, está ligado à política monetária a ser seguida pelo Federal Reserve (o banco central americano). "O déficit americano é um déficit muito importante, que requer um grande fluxo de capital para aquele país. E há desequilíbrios que começam a aparecer nas moedas por conta disso. (...) E, para o Brasil, isso (saber qual será a política do Fed) é fundamental, dado que somos um país ainda bastante dependente desses capitais internacionais, bem como de um crescimento no mercado mundial para fins de comércio. Acho que 2005 tende a ser mais difícil (na obtenção de capitais externos) do que 2004. Mas não devemos sofrer por antecipação." Agenda de 2004 Para Camargo, a agenda de mudanças para 2004 deve voltar-se para a microeconomia, com a definição dos marcos regulatórios das agências e, inclusive, com a concessão de autonomia do Banco Central, "que é a grande agência que regula o mercado financeiro". Segundo disse, sem regras claras e estáveis, será difícil o País conseguir investimentos em infraestrutura no País, especialmente no setor elétrico. Disse, também, que o ideal seria a aprovação de uma reforma tributária racional, mas que isso era muito difícil em termos políticos. "Mas eu acho que existem aí uma série de reformas importantes e o governo está preocupado com elas." Plano dois? O economista da PUC-RJ não acredita que haja uma reviravolta na política econômica seguida até agora pelo governo Lula. Explicou que a política atual tem o respaldo da sociedade, mas admitiu o risco de que alguns setores do PT venham a exercer uma pressão sobre a equipe Palocci-Meirelles. "Mas a reação da sociedade (em favor da política em vigor) tem sido forte e importante. (...) Se houver um risco desse tipo, a sociedade vai mostrar o caminho correto para o governo. Apesar de preocupar um pouco (a eventual pressão contra a equipe econômica), eu acho que a reação (da sociedade) vai sustentar o processo (atual). Risco Brasil Para José Márcio Camargo, o risco Brasil deve continuar em queda nas próximas semanas. "Na minha avaliação, o Brasil hoje tem um risco que está entre 10% e 15% da média dos emergentes. Se você olhar historicamente, a menos num período de crise, como no ano passado, o risco Brasil caminha na média dos emergentes, ou um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. A situação político-econômica do Brasil é muito melhor do que em períodos atrás." E sobre as agências de rating, que continuam dando notas baixas ao País. "Essas agências fazem (o rating) depois que elas têm certeza do que está acontecendo. Elas são em geral conservadoras, e têm de ser conservadoras, porque senão elas não são críveis."