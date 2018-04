Cheney diz que crise não é culpa da administração Bush O vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, afirmou que seu país já estava em recessão quando o presidente George W. Bush tomou posse, no começo de 2001, e que "a maioria dos problemas econômicos não é culpa nossa". "Está claro, pelos indicadores, que quando o presidente Bush e eu assumimos o país já estava em recessão", disse Cheney em discurso no Commonwealth Club, em San Francisco. "O corte de impostos adotado pelo presidente Bush veio bem a tempo. Junto com a maior flexibilidade da economia, e a extraordinária capacidade de resistência do povo americano, a redução de impostos nos ajudou a sair da recessão e a suportar os terríveis efeitos financeiros dos ataques terroristas de 11 de setembro. O país também ganhou com o pacote de estímulo econômico adotado em março", acrescentou. O vice-presidente também defendeu que os cortes de impostos, que devem caducar em 2011, sejam tornados permanentes. Cheney recusou-se a comentar as investigações da SEC sobre as práticas contábeis da empresa de serviços de petróleo Halliburton, que presidiu entre 1995 e 2000. Seu discurso chegou a ser interrompido por manifestantes que gritavam "Cheney é um salafrário" (Cheney is a crook). Os manifestantes foram retirados pela segurança do Commonwealth Club e ele retomou o pronunciamento.