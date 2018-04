Cheney intercedeu pela Enron no ano passado O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, conversou com membros do governo e da oposição da Índia no ano passado sobre a participação da Enron na construção de uma usina elétrica avaliada em US$ 2,9 bilhões. Mas a Casa Branca garantiu hoje que o objetivo dele era diminuir os riscos de prejuízos para os EUA no investimento. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, a intervenção de Cheney a favor do gigante energético, o maior financiador da campanha do presidente George W. Bush, foi justificado, pois a Usina de Dabhol, a 250 quilômetros de Bombaim, foi financiada em parte por intermédio de uma agência pública que ajuda empresas americanas a investirem nos países em desenvolvimento, a Opic. "Os contribuintes americanos se expõem a riscos e podem perder com a Opic", disse Fleischer. "Não é raro que empresas tenham problemas que exijam contatos entre as autoridades americanas e membros dos governos desses países para diminuir os riscos dos contribuintes." O porta-voz assegurou também que a conversa de Cheney não teve nenhuma relação com as contribuições eleitorais. A Casa Branca tem procurado se afastar do caso Enron, que pediu falência em dezembro. Mas a crise política fica cada vez mais ampla, à medida que surgem novos envolvimentos de autoridades americanas. Hoje foi divulgado mais um fato sobre ligações do presidente com a Enron. Em 1988, Bush, que na época era apenas filho do vice-presidente George Bush, telefonou para o então ministro de Obras e Serviços Públicos da Argentina, Rodolfo Terragno, a fim de interceder por um projeto da Enron para construir uma usina termoelétrica no país. "Sei que você tem em seu escritório um projeto da Enron. Você e seus assessores avaliaram o projeto. Eu só quero dizer que, na minha opinião, seria muito benéfico para seu país. Creio que, além disso, fortaleceria os vínculos entre os EUA e a Argentina", disse Bush a Terragno. Ele teria se identificado como "filho do vice-presidente Bush". Terragno, que é senador, disse ao jornal argentino La Nácion, que o pedido não foi atendido no governo de Raúl Alfonsín porque o projeto não interessava à Argentina. Mas a obra foi iniciada em 1990, durante o governo Carlos Menem, que o declarou de "interesse nacional". "Não sei se houve algum telefonema", disse Terragno, da oposicionista União Cívica Radical. Associações - No começo do ano passado, um advogado da Enron, Jordan Mintz, deu o alarme sobre as associações da companhia energética com outras empresas, informou hoje o site de notícias Salon.com. Essas ligações permitiram a Enron manter parte de suas dívidas fora dos registros contábeis, obter maiores qualificações de crédito e melhorar a imagem da empresa entre os investidores. Segundo o Salon.com, Mintz, preocupado com a legalidade dessas operações, contratou, sem conhecimento da Enron, uma firma de advogados para analisar a questão. A Fried Frank Harris Shriver & Jacobson encontrou irregularidades e recomendou que as associações fossem interrompidas. Mintz, então, escreveu um memorando aos executivos da Enron expondo essas recomendações, que aparentemente foram seguidas.